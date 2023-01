Criscitiello: «Saviano, poteri del Nord? No, arbitri scarsi! Skriniar la smetta»

Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello, ha parlato degli arbitri anche in relazione alla frase di Saviano. Poi dice la sua sulla questione Skriniar-Inter

ARBITRI INCOMPETENTI − Criscitiello cita la frase di Saviano sulla macchina del nord: «Sul discorso arbitrale Simone Inzaghi ha perfettamente ragione. Saviano parlava di poteri del Nord, questa è la conferma che qui gli unici che hanno il potere (di fare danni) sono gli arbitri. Sono scarsi, giovani, presuntuosi e incapaci. Dispiace perché tutti sbagliamo ma l’Inter fa bene ad arrabbiarsi. E’ comunque una ruota che gira. Tutti saranno penalizzati da questa mediocrità arbitrale».

BASTA GIOCHINI − Continua Criscitiello, sul caso Skriniar: «A Monza c’era uno striscione per Skriniar. I tifosi sbagliano perché nessun calciatore va pregato per restare. E’ finita l’epoca dei Totti, Maldini, Zanetti e Del Piero. Qui quando c’è un’offerta migliore si va. Fascia o non fascia da capitano. Il vero problema è che Marotta ha sbagliato tutta la gestione dell’operazione. Skriniar andava ceduto per 50-60 milioni di euro e poi trovavi un altro. Quell’altro era Bremer ma poi la Juve, senza una logica, ha alzato il prezzo e l’ha strappato all’Inter. Parliamo comunque di un calciatore normalissimo. Ora, però, Skriniar dovrebbe smetterla. Deve dire cosa vuole fare. Basta giochini. Probabilmente, dice qualcuno, che l’Inter sia già stata avvisata ma mediaticamente preferiscono tenere la decisione segreta fino alla primavera. E questa è un’altra fesseria. Bisogna essere chiari e trasparenti. Per rinnovare, il difensore che piace al PSG, ha avuto tempo il post mercato estivo, prima del Mondiale, durante il Mondiale, e dopo il Mondiale. I tifosi devono sapere la sua decisione, perché tutti sappiamo che è bella che presa».