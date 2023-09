Criscitiello: «Roma, tolto Lautaro Martinez attacco più forte dell’Inter»

La Roma è uscita con le ossa rotte dal turno infrasettimanale di Serie A, battuta stasera 4-1 dal Genoa. Per Criscitiello è Mourinho uno dei principali responsabili, perché per lui l’attacco è più forte dell’Inter fatta eccezione per Lautaro Martinez.

LA CRITICA – Michele Criscitiello se la prende con José Mourinho dopo la sconfitta per 4-1 della Roma col Genoa: «Tranne Lautaro Martinez questi hanno l’attacco più forte dell’Inter eh! E l’Inter lo prendo come esempio. Lautaro Martinez da solo, Marcus Thuram va bene, Alexis Sanchez per me non è un buon acquisto, Marko Arnautovic neanche. La Roma, tranne Lautaro Martinez che è un singolo, da reparto ha quello più forte della Serie A».