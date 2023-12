Criscitiello: «Prime dei gironi non contente di leggere il nome ‘Inter‘»

Visti i risultati ottenuti in campionato dall’Inter, Michele Criscitiello ha commentato la classifica attuale della Serie A. Ha fatto anche un pronostico sui sorteggi di Champions League, in diretta su Sportitalia.

PAURA – Secondo il direttore Criscitiello l’Inter non deve avere molti timori in vista dei sorteggi. Ha anche pronosticato l’avversaria dei nerazzurri in Champions League: «L’Inter sta facendo un campionato a parte, la Juventus per adesso sta tenendo la scia e vedremo per quanto ci riuscirà. Per i sorteggi prevedo avversario l’Arsenal. I nerazzurri vorrebbero evitare Manchester City e Real Madrid sicuramente, come la volontà anche di Napoli e Lazio. Ma dopo lo scorso anno e il cammino europeo, io la squadra d’Inzaghi la vedo tra le quattro semifinaliste a meno di sorprese. Anche le prime classificate dei gironi non sono contente a leggere il nome dell’Inter nelle possibili urne».