Criscitiello: «Pinamonti, l’Inter deve far cassa quanto prima. Una volontà»

Pinamonti è al centro di situazioni legate al mercato, con possibili sviluppi anche relativi ad altre situazioni (vedi articolo). Criscitiello, durante Sportitalia Mercato, dà la preferenza del giocatore.

DA CEDERE! – Michele Criscitiello riepiloga la situazione attorno ad Andrea Pinamonti: «L’Inter deve fare cassa quanto prima. Per quindici-diciotto milioni vuole cederlo, a questa cifra Sassuolo e Atalanta non ci arrivano. Il Monza c’era arrivato in parte ma il calciatore ha rifiutato. La Salernitana ha liquidità, vorrebbe fare anche Federico Bonazzoli. Pinamonti vuole aspettare nella sua testa l’Atalanta, ma Duvan Zapata e Luis Fernando Muriel non si trovano. Attenzione però alla Juventus su Muriel. L’Inter ha l’accordo con la Salernitana, perché manterrebbe la recompra, però il giocatore deve decidere. Se fra un minuto Pinamonti dice che va a Salerno si chiude, altrimenti aspetta ma i club sono d’ccordo. L’Inter al momento i soldi li porta a casa solo con la Salernitana, però lui vuole andare a Bergamo».