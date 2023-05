Criscitiello: «Non male ‘quell’incapace di Inzaghi’! Altro che finito»

Criscitiello difende l’operato di Inzaghi all’Inter. Nerazzurri in netta ripresa con tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia. Champions League alla portata

INZAGHI ‘ZITTISCE’ − Nel suo editoriale su Sportitalia.com, Michele Criscitiello analizza l’operato del tecnico nerazzurro: «Complimenti all’Inter che si è regalata una finale di Coppa Italia, una semifinale di Champions League, ha vinto già una Supercoppa con il Milan e spera di fare la prossima Champions. Non male per quell’incapace di Simone Inzaghi che doveva andare a casa, esonerato, un mese fa per lasciare posto in panchina a Chivu. Probabilmente non vincerà la Champions, neanche la Coppa Italia e forse non arriverà tra le prime 4 ma parlare prima è sempre complicato e oggi, come ieri e come l’altro ieri, noi siamo con Simone Inzaghi. Contro chi in casa sua gli aveva preparato il piattino d’argento e contro quella stampa che si presta regolarmente a scrivere sotto dettatura. Contro i tifosi ciechi e banali. Simone non è Guardiola, lo sappiamo. Ma è un allenatore concreto, brillante e ha gestito benissimo i periodi in cui lo davano per morto o finito».