Criscitiello: «Mercato Inter chiuso? Inzaghi prova ad autoconvincersi ma…»

Michele Criscitiello, in collegamento su Tutti Convocati, si è concentrato sulle parole di Inzaghi e sul concetto del mercato chiuso. A detta del giornalista, il tecnico dell’Inter ha una paura tremenda

AUTOCONVINCIMENTO − Criscitiello si riferisce alle parole di Inzaghi nel post Lecce-Inter (vedi articolo): «Quando Simone Inzaghi continua a dire il mercato è chiuso non dice una notizia ma si vuole autoconvincere, cerca di fare pressione sulla società. Va bene Andrea Pinamonti e la sua cessione al Sassuolo ma non può finire così. Lui ha una paura tremenda che da qui al 2 settembre un big possa uscire. Conosce il mercato, sa bene le difficoltà societarie ma lui non può perdere due pezzi pregiati come Denzel Dumfries e Milan Skriniar».