Criscitiello: «Marotta voto 10, vero garante dell’Inter! Vale più di un bomber»

Criscitiello fa le pagelle di fine anno e indica in Marotta il promosso per eccellenza del 2021. Il giornalista, da TuttoMercatoWeb, premia l’Amministratore Delegato per l’area sportiva dell’Inter.

IL MIGLIORE – “Giuseppe Marotta voto 10. Il voto più alto va al numero uno dell’Inter che vince uno scudetto con Antonio Conte, sistema come può il bilancio del club, non fa sentire l’assenza di una proprietà ormai dispersa in Cina e ridisegna l’Inter con eleganza, intelligenza e risparmio. Un direttore che vale più di un allenatore e più di un bomber. La Juventus senza di lui si è persa, l’Inter con lui ha conosciuto una nuova vita fatta di successi e concretezza. Amato dai tifosi più di un giocatore. Vero garante di questa Inter”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello