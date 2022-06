Criscitiello: «Lukaku rimandato a calci! Tridente Inter? Problema Inzaghi»

Criscitiello valuta le possibilità di Inzaghi di gestire un attacco pesante all’Inter, in caso di arrivo sia di Dybala sia di Lukaku. Da Sportitalia il giornalista mette qualche dubbio.

DA SISTEMARE – Paulo Dybala, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku? Non così facile da schierare, secondo Michele Criscitiello: «Sarà un problema di Simone Inzaghi. Sicuramente è meglio gestire tanti campioni che non averne, ma davanti sono troppi. Lukaku è un lusso per l’Inter, ma l’anno scorso l’hanno venduto per centoquindici milioni e ora glielo rimandano a calci, per una stagione che sicuramente in Premier League al Chelsea è stata estremamente negativa. Poi c’è un problema di campo: una cosa secondo me è abbastanza certa, ossia che Giuseppe Marotta avesse saputo prima del ritorno di Lukaku non avrebbe accelerato per Dybala. Ha accelerato e fa bene, ma ora si ritrova con un bel problema. Se dovesse arrivare un’offerta da cento milioni per Lautaro Martinez entro l’1 settembre secondo me va via. Inzaghi non deve cambiare modulo, perché il 3-5-2 è collaudato dai tempi della Lazio. Deve restare così e ogni volta gioca il più forte».