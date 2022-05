Criscitiello: «Lukaku-Inter affare impossibile! Provo a dare un significato»

Lukaku vuole tornare a tutti i costi all’Inter o almeno queste sono le voci che arrivano da più parti (vedi articolo). Secondo Michele Criscitiello – intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati sulle frequenze di Radio 24 -, l’affare presenta mille complicazioni ed è impossibile

MISSIONE IMPOSSIBILE – Romelu Lukaku e l’Inter si sono lasciati la scorsa estate ma a un anno di distanza il belga sembra essersi pentito, tanto da voler fare ritorno in nerazzurro ad ogni costo. Secondo Michele Criscitiello, le voci che arrivano dall’estero raccontano un affare impossibile: «Sono situazioni complicatissime. Poi è naturale che se Lukaku si riduce l’ingaggio e se il Chelsea accetta determinate condizioni l’Inter farebbe benissimo a riprenderlo. Se dovesse formare nuovamente la coppia Lukaku-Lautaro Martinez, magari con Paulo Dybala, io lo riprenderei però ci sono mille complicazioni. Il fatto che comandi ancora Marina Granovskaia dovrebbero spiegarmelo, ma proprio perché lo hai pagato e ha fatto male non lo puoi vendere perché ti darebbero al massimo 70-80 milioni. L’unica soluzione per poter effettuare questa operazione, quando c’è la volontà del giocatore, è un prestito. Allora l’Inter dice ‘mi riprendo il giocatore, lo rivaluto e contribuisco all’ingaggio’ ma premetto è impossibile. Stavo solo cercando di dare un significato a questa notizia che arriva dall’estero».