Criscitiello: «Lukaku è da finale, Inzaghi prenda una decisione!»

Criscitiello punta tutto su Lukaku per Manchester City-Inter, finale di Champions League. Ora sta a Inzaghi, a detta sua, decidere senza tergiversare

SCELGA − Michele Criscitiello a Sportitalia durante Sì Café dice la sua sull’attacco nerazzurro: «Simone Inzaghi deve prendere una decisione per il bene dell’Inter e per il bene della sua strategia tattica. Lui prenderà la decisione migliore per cercare di prendere alla sprovvista il City. Per me Lukaku è un giocatore da finale di Champions League, sicuramente Dzeko servirà ed è un grande attaccante, ma questo secondo me è il momento del belga. Lukaku fin quando ne ha, se sta così, deve giocare sempre, schiererei lui al fianco di Lautaro Martinez».