Criscitiello argomenta: «Con Lookman l’Inter vuole mettere la freccia!»

Criscitiello si è espresso sul possibile approdo di Lookman all’Inter, sottolineandone poi i potenziali effetti sul discorso scudetto.

IL RAGIONAMENTO – Michele Criscitiello si è pronunciato dalle colonne di Sportitalia.it su uno dei temi più caldi del mercato estivo, cioè il possibile approdo di Ademola Lookman all’Inter. Il direttore della testata ha posto l’accento sugli effetti che una tale eventualità determinerebbe nella lotta scudetto con il Napoli: «Se Lookman dovesse essere ceduto all’Inter (non è detto ma è plausibile) Marotta tornerebbe a mettere la freccia e forse si avvicinerebbe e supererebbe Conte nel gioco dell’estate. Gioco inutile ma simpatico: è più forte lui o l’altro? Noi parliamo ma tanto poi decide sempre e solo il campo. Certamente con l’attaccante dell’Atalanta, l’Inter avrebbe un reparto offensivo molto più competitivo di quello dello scorso anno. Le cose vanno sistemate anche dietro e in mezzo al campo».

Criscitiello sulla principale rivale dell’Inter, con o senza Lookman

IL GIUDIZIO – Criscitiello ha poi proseguito spostando la sua attenzione sulla principale concorrente dell’Inter, il Napoli di Antonio Conte: «Il salentino poteva far diventare il Napoli una macchina da guerra; e lo è. Però con l’arrivo di Lucca, grande calciatore e completo, il Napoli forse occupa una casella importante del proprio organico che poteva essere spesa meglio. Non si discutono le qualità di Lucca che in serie A può arrivare con la benda a 15 gol ma si discute del carisma internazionale del ragazzo, visto che oggi chi va a Napoli deve puntare ad essere al top in Europa e non contro Pisa e Sassuolo».