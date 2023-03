Criscitiello: «L’Inter non può perdere Bastoni, figuraccia Skriniar! No a un acquisto»

Nel mercoledì appena concluso si è tenuto un vertice in casa Inter fra la dirigenza e l’agente di Bastoni, Tinti (vedi articolo). Per Criscitiello questo è un buon segnale per ripartire dopo la brutta esperienza con Skriniar.

DIFESA DA RISISTEMARE – Da Sportitalia Mercato, Michele Criscitiello riepiloga il mercoledì dell’Inter: «Non è stata una giornata interlocutoria, ma di approfondimenti importanti per il rinnovo di Alessandro Bastoni e non solo. L’Inter si muove per il futuro, deve farlo per forza perché la figuraccia su Milan Skriniar resta. L’assenza di Skriniar l’anno prossimo è oggettiva, non puoi perdere anche Bastoni e devi fare un acquisto. Che non sarà, molto probabilmente, Giorgio Scalvini».