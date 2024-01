Criscitiello: «Lautaro Martinez il più forte in Italia. Lukaku sta pagando!»

Con l’arrivo del 2024 si possono tirare le somme dell’anno appena conclusosi. Così Michele Criscitiello stila una top ten nella quale inserisce anche Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, con due giudizi completamente opposti.

CONCRETEZZA – Michele Criscitiello, nel primo editoriale dell’anno pubblicato sul sito di Sportitalia, non ha dubbi su chi sia l’attaccante migliore della Serie A. Di seguito il giudizio del giornalista sul calciatore dell’Inter ma anche su un ex: «Lautaro Martinez da 9 in pagella. Il miglior attaccante che abbiamo in Italia e uno dei tre più forti al Mondo. Fiuto del gol, concretezza e sostanza. L’Inter senza di lui è un’altra squadra. Lautaro Martinez è un professionista esemplare. Bomber così è sempre più difficile trovarli. Era lui il segreto della Lu-La. Romelu Lukaku, invece, da 3. Il calciatore è in calo ma il professionista ha deluso tutto il mondo Inter. Ci sono modi e modi, lui li ha sbagliati tutti e sta pagando sulla sua pelle i suoi continui cambi di umore. Il suo tempo è, forse, finito. Potrà raccogliere qualche frutto per altri 2-3 anni ma ha macchiato la sua immagine più di una volta con scelte di mercato senza senso». Questo il pensiero di fine anno di Criscitiello su Lautaro Martinez e l’ex compagno nerazzurro, ora alla Roma, Romelu Lukaku.