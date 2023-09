Criscitiello: «Juventus squadra che deve vincere. E c’è anche l’Inter»

Criscitiello prevede un derby d’Italia fra Inter e Juventus per vincere la Serie A. Il giornalista, pur essendo solo alla quarta giornata, dà poche possibilità alle altre big del campionato.

IL DUELLO – A Sportitalia Mercato, Michele Criscitiello sentenzia: «Io l’avevo già detto ad agosto e me ne prendo le responsabilità, per me la squadra che deve vincere è la Juventus. Poi c’è anche l’Inter, perché è una squadra forte. Il Milan, la Lazio e il Napoli, che pagherà l’addio con Luciano Spalletti, non sono all’altezza di queste due. Il Milan ha fatto un derby da schifo? Sì. L’Inter ha dominato? Sì. Ma per il campionato sono tre punti, a settembre non può essere tutto rodato».