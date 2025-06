Criscitiello profetizza: «Inzaghi verrà rimpianto dall’Inter, che faticherà tanto»

Criscitiello sentenzia contro l’Inter e profetizza su Simone Inzaghi e la stagione prossima dei nerazzurri. Ecco cos’ha scritto.

FATICA – Michele Criscitiello, dalle colonne di Sportitalia.it, sentenzia: «L’Inter quest’anno, salvo clamorosi miracoli e investimenti, farà molta fatica a ripetersi nel percorso anche se poi il finale è stato drammatico».

RIMPIANTO – Criscitiello parla di futuro rimpianto: «La Curva (quando c’era) e i dirigenti (che ci sono ancora) non hanno mai dato a Inzaghi quello che era di Inzaghi. Lo hanno spesso sottovalutato e sempre messo al centro del bersaglio quando c’era da colpire. Invece, in questi anni, con tutti i suoi errori ha saputo dare credibilità e forza ad una squadra spesso ridimensionata e ha saputo tenere le acque calme anche quando il cambio di proprietà avrebbe destabilizzato qualsiasi tipo di spogliatoio. Ha gestito tanti parametri zero arrivati per svecchiare, ha allungato la carriera a tantissimi calciatori come Acerbi che ha voluto e difeso ed è arrivato fino in fondo nonostante avesse solo due attaccanti decenti per più competizioni. Inzaghi sarà rimpianto dal mondo Inter ma forse oggi è ancora presto per farlo».

MONDIALE INUTILE – Infine, Criscitiello chiosa in questo modo: «Due mesi fa si parlava di triplete, un mese fa si sognava la Champions e in 30 giorni siamo passati a zero certezze e un progetto ridimensionato con una squadra arrivata scoppiata al Mondiale per club che non ha avuto neanche il tempo di rifiatare. Vedrete come la tournée americana, Inter e Juve, la pagheranno durante la stagione. Questa competizione inutile che porta soldi ma non prestigio sarà un boomerang. Ne approfitteranno Napoli, Milan e forse la Roma se ingrana subito con Gasperini».