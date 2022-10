Criscitiello: «Inzaghi ha risposto a una vigliaccata! Ora si è ripreso l’Inter»

Criscitiello non si è dimenticato quanto avvenuto dopo Inter-Roma, quando si è accusato Inzaghi di non aver voluto Dybala. Dal suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il giornalista difende l’allenatore nerazzurro.

LA REAZIONE – Michele Criscitiello va in difesa del tecnico dell’Inter: “Lo avevano fucilato e gli avevano piazzato una X sopra, grande quanto una casa. Uno, leggermente debole, ci sarebbe cascato e sarebbe crollato. Simone Inzaghi, invece, ha saputo rispondere colpo su colpo anche alla famosa vigliaccata prima della gara con il Barcellona quando, giornali vicini al club, hanno fatto trapelare che era stato lui a non volere Paulo Dybala. Vista la fragilità fisica dell’argentino non era mica male la lettura; seppur non sua. Inzaghi senza troppe chiacchiere, quelle che da due anni fa Massimiliano Allegri, si è ripreso l’Inter e gli interisti. L’Inter con il patto di ferro, la determinazione e i risultati soprattutto di Champions League. Gli interisti con la mossa André Onana. E quando diciamo interisti intendiamo anche i calciatori perché un allenatore che va contro la società ha dimostrato competenza e personalità”.

LE DIFFICOLTÀ – “In effetti la società più che aiutare ha solo messo in difficoltà l’allenatore che ha dovuto sponsorizzare Federico Dimarco come nuovo Ivan Perisic, ha dovuto fare i punti senza Romelu Lukaku che si sta conservando per il Mondiale e ha preso una decisione su Onana, sapendo che tenere Samir Handanovic in panchina non ti aiuta nella gestione dello spogliatoio. I 4 punti con il Barcellona, i 6 punti in campionato nelle ultime due giornate hanno ridato entusiasmo all’ambiente nerazzurro. Grazie al suo allenatore che, ingiustamente, avevano identificato come il male principale degli insuccessi della squadra. Che non sia Antonio Conte, lo ripetiamo, lo sappiamo”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello