Criscitiello: «Inzaghi? Dicevano fosse un incapace e mettevano Chivu!»

Criscitiello se la prende con chi ha invocato l’esonero di Inzaghi per mettere Chivu al suo posto. Il giornalista, nel corso di Sportitalia Mercato, ironizza su certe voci pur ammettendo come di certo la stagione dell’Inter non sia andata per il verso giusto.

FINO IN FONDO – Michele Criscitiello fa notare un dato: in questa stagione l’Inter giocherà tutte le partite possibili, oppure tutte tranne una: «Supercoppa Italiana, tutta la Coppa Italia, tutta la Champions League e tutto il campionato. Giusto per dire che forse Simone Inzaghi così scarso non è. Con la stampa amica sotto dettatura. Che abbia sbagliato alcune partite lo sappiamo e gliel’abbiamo anche detto, però il discorso non è che è un incapace e che bisogna cacciarlo perché deve arrivare Cristian Chivu. Chivu gli avevano messo!»