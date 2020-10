Criscitiello: “Inter? Voto 7 al mercato! Conte deve vincere subito”

Michele Criscitiello, giornalista e direttore di “Sportitalia”, ha dato i voti al mercato delle 20 squadre di Serie A, in attesa dell’ultimo giorno che potrebbe regalare emozioni. Ottima la gestione dell’Inter, che adesso però deve tradurre i risultati sul campo

POLLICE SU – Ultimo giorno di mercato e poi finalmente si tornerà a parlare solo di campo. L’Inter si è mossa parecchio in entrata e restano soltanto da piazzare alcuni esuberi. Michele Criscitiello valuta le mosse di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio a poche ore dal gong che sancisce la fine delle trattative: “Piaccia o no, è stato il mercato di Conte e per Conte. Possiamo avere da ridire su diverse cose, ma è un mercato fatto per vincere subito. Di programmazione non c’è nulla e se Conte quest’anno non vince andrà via con la coda tra le gambe e non potrà lamentarsi di nessuno. Centrocampo top, difesa in parte rinforzata. Anche se a vedere bene le operazioni Conte ha distrutto giocatori forti per la difesa nerazzurra, in attacco il grosso era stato fatto la scorsa estate. Vincere per evitare, tra un anno, una rivoluzione”.