Criscitiello: “Inter, Vecino o Gagliardini di troppo? Servono tre elementi”

Criscitiello, direttore di “Sportitalia” e “TuttoMercatoWeb”, nel consueto editoriale per quest’ultimo ha analizzato la situazione dell’Inter per quanto riguarda il mercato di gennaio

IL PUNTO – “[…] Ecco chi deve fare… qualcosa. Si fa per dire. L’Inter, almeno, un giocatore in mezzo al campo. Perché Stefano Sensi e Nicolò Barella sono due ottimi centrocampisti ma forse dei due ne bastava uno. Serve un Arturo Vidal. E servirebbe anche un attaccante, ma con la squadra fuori dalla Champions se ne potrebbe fare anche a meno se Alexis Sanchez recupererà in tempi brevi. Serve qualche uscita. Probabilmente uno tra Matias Vecino e Roberto Gagliardini rischia di diventare di troppo. Sulle corsie laterali Antonio Conte è corto ma il mercato offre poco. Soprattutto in inverno […]”.

Fonte: TuttoMercatoWeb – Michele Criscitiello