Criscitiello: «L’Inter ha in testa un sogno, ma qualcosina toglierà!»

Criscitiello si esprime sulle squadre in lotta per vincere lo scudetto, concentrandosi soprattutto sull’Inter. Parla di un obiettivo alla Pinetina.

TUTTI IN CORSA – Nel suo editoriale su Sportitalia.it, Michele Criscitiello si esprime sull’andamento delle big di Serie A: «La magia del calcio è questa: tutti ne parlano ma la teoria quando lascia campo alla pratica cambia il mondo. Nel weekend è successo lo stesso a Lautaro Martinez. Non abbiamo equilibrio e non abbiamo pazienza. Ogni domenica cambiamo versione. La Juventus lotterà per lo scudetto fino alla fine… come insegna il motto bianconero. Se Fonseca si adegua realmente alla serie A anche il Milan resterà in corsa per il titolo e poi c’è il Napoli che può fare di nuovo male al Nord. In tutto ciò bisogna fare i conti con l’Inter. Inzaghi resta il favorito ma non vincerà già in Primavera. Quest’anno le motivazioni saranno importanti ma soprattutto, ad Appiano, si sono messi in testa realmente di voler arrivare fino in fondo alla Champions League e questo sogno, che ti piaccia o no, ti toglierà punti in campionato. Ci guadagna lo spettacolo. Avere una corsa a 3-4 per lo scudetto fa diventare tutto più bello».