Criscitiello: «Inter e Real Madrid non bastano. Fonseca deve capire il calcio italiano»

Michele Criscitiello ha criticato il tecnico del Milan Paulo Fonseca per non aver saputo dare al Milan una dimensione da grande squadra, capace di battere Inter e Real Madrid ma anche le squadre più chiuse.

IL GIUDIZIO – Michele Criscitiello si esprime in modo molto netto sull’allenatore del Milan Paulo Fonseca, le cui vittorie contro Inter e Real Madrid non possono essere sufficienti per ritenere positivo l’inizio della stagione. Secondo il giornalista, pronunciatosi sul punto con un editoriale pubblicato su Sportitalia.it, al tecnico portoghese sta finora mancando un elemento su tutti: «In 3 mesi hai giocato bene, e vinto, due partite. E che partite! Il derby con l’Inter e la magica notte del Bernabeu. Puoi esultare, puoi sognare ma siccome hai fatto la storia del calcio mondiale non puoi far passare due vittorie come dei miracoli. In teoria dovrebbe essere la regola».

Criscitiello su un aspetto che Fonseca dovrebbe capire per non limitarsi a Inter e Real Madrid

LA CONVINZIONE – Criscitiello ha poi proseguito sottolineando la principale pecca del Milan di questo inizio di stagione: «Ciò che lascia senza parole è che questa squadra non riesce ad affrontare la serie A perché il suo allenatore, a metà novembre, non ha ancora capito che la fase difensiva, la fase di non possesso in serie A sono più importanti di gol e spettacolo».