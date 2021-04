Criscitiello: «Se l’Inter prende Muriel sei ore di applausi! Ne ha bisogno»

Criscitiello sponsorizza Muriel per l’Inter della stagione 2021-2022. Il giornalista, nel corso di “Sportitalia Mercato”, ritiene che l’attaccante dell’Atalanta sarebbe il tassello ideale per completare il reparto offensivo della squadra di Conte.

IL MIGLIORE DA COMPRARE – Michele Criscitiello non ha dubbi su cosa serva all’Inter. Il nome che lui fa è quello di Luis Fernando Muriel, dell’Atalanta: «Se prende questo signore un errore non lo fa. Se l’Inter prende Muriel merita sei ore di applausi, perché ha raggiunto la base di maturazione più alta da quando è in Italia. È vero, ha Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, ma un altro pezzo da novanta per la Champions League ne ha bisogno per l’anno prossimo».