Criscitiello: “L’Inter doveva fare di più. Su Conte c’è un dato di fatto”

Criscitiello non è così convinto dell’Inter di Conte. Il giornalista, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, ha parlato della gestione della stagione del tecnico salentino, ritenendola non così positiva come sarebbe dovuta essere.

NON COSÌ BENE – “Possiamo, quasi, iniziare a tirare le prime somme e quelle di Antonio Conte non tornano. L’Inter, come società e proprietà, lo ha accontentato su tutta la linea. Ha fatto un mercato a quattro stelle in estate, a cinque stelle in inverno e adesso che il mercato è ancora fermo l’Inter è già la prima protagonista. Però questa squadra non ha gioco, non ha mordente e soprattutto non ha la mentalità vincente. Leggere queste cose, sapendo di parlare di una squadra di Conte, fa un certo effetto. È, però, un dato di fatto che al primo anno Conte non raggiunge il 7 in pagella, anzi, forse si ferma al 6. Sufficienza stiracchiata. Qualche buco questa rosa ce l’ha, certamente, non diciamo che dovesse vincere lo scudetto al primo anno. Però l’Inter doveva fare di più in tutte le competizioni, invece, si è sempre fermata a metà. In Champions League, in Coppa Italia e in Campionato. In una Serie A dove hai avuto la fortuna di esserti ritrovata la Juventus più ‘normale’ degli ultimi sei-sette anni, un Napoli partito con il forte handicap di Carlo Ancelotti, una Roma poco competitiva e un Milan disastrato nonostante le due belle vittorie post-quarantena. Con tutti questi fattori favorevoli, Conte doveva fare di più, seppur al primo anno”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Michele Criscitiello