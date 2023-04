Criscitiello: «Inter non può chiedere la luna a Inzaghi! Fatto di tutto»

Simone Inzaghi secondo Michele Criscitiello, ha fatto il massimo in questo momento all’Inter. Il giornalista presente dagli studi di Sportitalia ha elencato tutte le cose positive fatte dal tecnico nerazzurro in questa stagione.

SU INZAGHI – Criscitiello difende in qualche modo Simone Inzaghi, soprattutto dopo la sfida di andata di Champions League: «Si trova in semifinale di Coppa Italia, ha vinto l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica ed è ancora in lotta in campionato per arrivare tra le prime quattro. Ha anche vinto una Supercoppa italiana contro il Milan e in questa stagione ti ha inventato Calhanoglu davanti la difesa quando non c’era Brozovic, non puoi chiedere la luna a Simone Inzaghi! Sta facendo quello che può fare. Se i tifosi dell’Inter non lo vogliono allora il mio consiglio a Inzaghi di dimettersi».