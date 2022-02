Criscitiello: «L’Inter non può buttare il campionato così! Ci sono allarmi»

Criscitiello è sorpreso nel vedere l’Inter in evidente frenata nell’ultimo mese. Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, il giornalista segnala come la squadra di Inzaghi sia costretta a riprendersi.

RILANCIO PER FORZA! – “Probabilmente si riprenderà, probabilmente vincerà lo scudetto, probabilmente andrà a casa in Champions League. Sta di fatto che l’Inter si è persa. Dal post derby, Simone Inzaghi non trova più la ‘sua’ Inter. Non è finita, certo. I cali ci sono in tutte le squadre nel corso dei dieci mesi di campionato. Vince chi fa durare i periodi difficili il meno possibile. Gli allarmi sono, in ordine: gli ultimi venti minuti con il Milan, i primi quarantacinque di Napoli, l’approccio con il Sassuolo con conseguente sconfitta e il pareggino con il Genoa per 0-0. L’allarme attacco c’è. Poi se sia colpa di Lautaro Martinez o di tutta la squadra lo dovrà capire l’allenatore ma se oggi parliamo di Juventus di nuovo in corsa per lo scudetto facciamo ridere tutta Europa. La Juventus senza mai presentarsi in questo campionato per lo scudetto potrebbe rientrare dalla finestra. Non sarebbe merito di Massimiliano Allegri, che continua a giocare male e a subire, ma di chi sta avanti che ha smesso di correre”.

QUALI COLPE? – “Ricordate la solita frase: lo può perdere solo l’Inter? Oppure la classica affermazione a proposito della Juventus da rimonta scudetto? Può crollare una, ma non possono crollare in tre lì avanti. Invece le milanesi si devono svegliare. I problemi dell’Inter sono abbastanza evidenti: fa fatica a segnare e non esprime più quel gioco che abbiamo visto nella seconda parte del girone di andata. Manca anche cattiveria e c’è chi sostiene che la colpa sia del calo fisico; cosa che succede spesso alle squadre di Simone Inzaghi. Se così dovesse essere certamente sarebbe un problema. L’Inter non può buttare un campionato così. Era sotto di sette punti rispetto a Milan e Napoli, poi ha corso tanto e sembrava avesse fatto l’allungo decisivo. Questo calo è quasi inspiegabile”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello