Criscitiello: «Inter? Non posso dire sia più forte, Milan sì! Arnautovic…”

L’Inter sta completando l’attacco con l’inaspettato ritorno di Sanchez mentre Correa andrà al Marsiglia. Secondo Michele Criscitiello, il reparto avanzato nerazzurro è decisamente più debole rispetto a quello della scorsa stagione. Di seguito le sue dichiarazioni su Sportitalia

SENTENZE – L’Inter in attacco era più forte l’anno scorso o quest’anno? Michele Criscitiello non ha alcun dubbio: «L’anno scorso, tutta la vita. Sanchez due anni fa non sapevano come mandarlo via e ora sta rientrando dalla finestra. Arnautovic ha delle buone caratteristiche però all’Inter sinceramente sono curioso di vederlo. Dzeko manca, Lukaku pure. Thuram è forte ma dobbiamo capire che impatto avrà. L’attacco dell’anno scorso mi piaceva di più, ricordiamo inoltre che l’Inter ha perso gente come Skriniar, Onana, Brozovic. È vero, ha preso Frattesi, Cuadrado e Thuram: non posso dire sia più debole, ma nemmeno più forte. Poi aspettiamo il verdetto del campo. Diverso è il discorso per il Milan che secondo me è più forte».

SENSAZIONE – Crisctiello torna anche sulla scelta di Romelu Lukaku: «Non ce la racconta giusta: uno che rifiuta l’Inter per poi rimanere incartato. O avevi qualcosa di pronto e vuoi arrivare in extremis oppure il tuo avvocato sta gestendo malissimo. Lukaku rischia e sta giocando con il fuoco ma a sensazione direi che la Juventus non l’ha mollato del tutto».