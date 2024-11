Criscitiello: «Inter, ascolta Marotta. Altrimenti non finirà bene!»

Michele Criscitiello si è espresso sull’attuale situazione dell’Inter, sollevando delle perplessità sul trattamento di Giuseppe Marotta da parte di Oaktree.

IL PUNTO – L’Inter di Oaktree ha deciso di continuare ad affidarsi, almeno nella forma a Giuseppe Marotta. Il dirigente, incaricato del ruolo di nuovo Presidente del club nerazzurro, è stato scelto per garantire una continuità dal punto di vista manageriale e sportivo in linea con l’obiettivo di continuare lungo la scia di successi conseguiti negli ultimi anni. In particolare, il trionfo della scorsa stagione, con la tanto desiderata seconda stella vinta in maniera dominante grazie al lavoro attento e costante della dirigenza, dello staff tecnico e dei calciatori nerazzurri, ha indotto il fondo americano a perseguire la medesima linea vista nella precedente annata.

Criscitiello e i dubbi sul duo Oaktree-Marotta

IL RAGIONAMENTO – Scettico in merito alla reale volontà di Oaktree di seguire le indicazioni di Marotta è Michele Criscitiello. Il giornalista si è così espresso, sul tema generale dei fondi americani in Serie A, in un editoriale pubblicato su Sportitalia.it: «Nella stessa città (Roma, ndr.), c’è il classico imprenditore romano che con la metà della metà della metà dei soldi degli americani riesce a far funzionare tutto. Questione di capacità. Lotito alla Roma gli gira intorno 6 volte e non capiscono il motivo. Cardinale al Milan non ha compreso la società che sta gestendo e presto l’Inter rischia di fare la stessa fine se inizierà a non seguire più le direttive di Marotta. Già le prime mosse della rivoluzione appaiono sbagliate».