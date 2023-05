Criscitiello: «Inter, Milan e Roma, oggi pericolosissimo! Non si può sbagliare»

Oggi c’è il turno infrasettimanale di Serie A (vedi articolo) e per Inter, Milan e Roma ci sono in palio punti Champions League stavolta non con avversarie dirette, come successo lo scorso weekend e come avverrà sabato. Criscitiello, nel suo punto mattutino per Sportitalia, traccia un’anteprima delle partite.

VIETATO PERDERE! – Michele Criscitiello dà uno sguardo a cosa avverrà stasera alle 21: «Turno infrasettimanale pericolosissimo, perché nel weekend avremo gli scontri diretti. Non parliamo naturalmente di lotta scudetto ma di corsa per la prossima Champions League. Milan-Cremonese, Monza-Roma e Verona-Inter: non si può sbagliare, né la Roma di José Mourinho né il Milan a pochissimi giorni dal derbyssimo europeo con l’Inter. Allora è un rischiatutto, perché poi nel weekend ci sarà di nuovo l’incrocio fra Milano e Roma. Non si può sbagliare con le piccole, che cercano punti salvezza: il Verona, che è tornato a fare punti, la Cremonese ultima e il Monza salvo ma che vuole battere altri record. Sarà un turno infrasettimanale tutto da vivere, in attesa del giovedì».