Criscitiello: «Inter-Milan? Difficile capire chi fossero i campioni d’Italia»

Michele Criscitiello è entusiasmato dalla vittoria del Milan contro l’Inter e scrive sul suo Editoriale per Sportitalia le sensazioni sulla partita di San Siro.

CAMBIA TUTTO – Criscitiello ha scritto su Inter-Milan: «Che magia il calcio. Quello che vale oggi, non vale domani. Martedì sera gli insulti, stanotte cori e applausi. Il Milan aveva già esonerato Fonseca. Lo cacciamo prima del derby o dopo? Facciamo dopo, tanto prenderà un’altra batosta e lo buttiamo nella “Gabbia” dei leoni. Fonseca, però, la Gabbia l’ha aperta prima di tutti e in mano ai leoni ci ha buttato la dirigenza dopo Inter-Milan. I leoni a volte diventano gattini. E i gattini diventano leoni. Il calcio è pazzesco. Il Milan era morto ma un derby può cambiare tutte le storie vissute fin qui. Fonseca indovina formazione, strategia e cambi. Ibra, questa volta, parla poco e conta fino a 100 e non fa danni; la squadra gioca un derby con il petto in fuori».

Inter-Milan, nerazzurri irriconoscibili per Criscitiello

IRRICONOSCIBILI – Criscitiello ha continuato sulla partita Inter-Milan: «Vittoria meritata, dopo tante agonie. Festeggia il popolo rossonero e adesso la dirigenza milanista dovrà richiamare quei 2-3 allenatori messi in pre allarme e dire “scusate stavamo scherzando”. Bisognava guardare attentamente la maglia dell’Inter per capire che stavamo vedendo i campioni d’Italia. Lo scudetto sulla maglia, la scritta Betsson Sport, altrimenti avremmo confuso i Campioni d’Italia. Dopo la pessima prestazione di Monza, anche Inter-Milan steccata. Non capita tutti gli anni ma certamente non ci si può accontentare di un piacevole 0-0 in Champions a Manchester per essere felici»