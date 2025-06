Criscitiello convinto: «Inter lascia dubbi e pagherà il Mondiale per Club»

Michele Criscitiello si è espresso in maniera negativa contro l’organizzazione del Mondiale per Club in estate, sottolineandone le conseguenze problematiche per Inter e Juventus.

IL RAGIONAMENTO – Michele Criscitiello non ha dubbi sul fatto che gli impegni del Mondiale per Club lasceranno degli strascichi negativi a Inter e Juventus nella prossima stagione. Il giornalista si è così espresso sul punto dalle colonne di Sportitalia.it, senza risparmiare gli americani per lo scarso entusiasmo mostrato sin qui: «A loro del calcio frega quanto a noi interessa di volley o basket e terzo perché non c’è calcio senza l’atmosfera sugli spalti. Gli unici che l’hanno creata sono i sudamericani. E’ il fallimento delle europee e il calcio, vi piaccia o no, lo facciamo in Europa. Il vero problema, l’ennesimo, è che squadre come Inter e Juventus questo mondialino lo pagheranno durante la stagione. Starete a vedere. Non fare vacanze e preparazione nei tempi e modi giusti ti complica tutti i piani. Infantino ha sbagliato format e Paese. Troppe competizioni inutili come la Conference League durante la stagione. Non ci diverte nulla di questo Mondiale e l’interesse è pari allo zero. Le amichevoli estive erano più interessanti, almeno ad agosto hai fame di calcio e sei curioso di vedere i nuovi acquisti. Nel frattempo le nostre squadre provano a rinforzarsi. Inter e Juventus lasciano molti dubbi».