Criscitiello profetizza e stronca: «Inter e Juventus, pagherete il Mondiale! Mercato? Tanti dubbi»

Criscitiello in vena di previsioni catastrofiste e di critiche su Inter e Juventus, al momento al Mondiale per Club. Allo stesso tempo, ha criticato pure il mercato.

CATASTROFISTA – Michele Criscitiello, dalla colonne di Sportitalia.it, stronca il Mondiale per Club e profetizza su nerazzurri e Juve: «Agli americani del calcio frega quanto a noi interessa di volley o basket e terzo perché non c’è calcio senza l’atmosfera sugli spalti. Gli unici che l’hanno creata sono i sudamericani. È il fallimento delle europee e il calcio, vi piaccia o no, lo facciamo in Europa. Il vero problema, l’ennesimo, è che squadre come Inter e Juventus questo mondialino lo pagheranno durante la stagione. Starete a vedere. Non fare vacanze e preparazione nei tempi e modi giusti ti complica tutti i piani».

Criscitiello critica anche il mercato di Inter e Juve

MERCATO – Poi Criscitiello ne ha pure per il mercato di Inter e Juventus: «Nel frattempo le nostre squadre provano a rinforzarsi. Inter e Juventus lasciano molti dubbi. Comolli probabilmente ancora non ha inteso cosa significhi la Juventus in Italia. Il Milan inizia ad avere una parvenza di squadra seria e organizzata. Il Napoli è fuori concorso mentre le romane e la Fiorentina sono ancora ingiudicabili».