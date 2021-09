Criscitiello: «Inter, Inzaghi è una scommessa. Ancelotti l’ha incartato!»

Inzaghi, nonostante la grandissima prestazione della sua Inter, è uscito sconfitto nel confronto contro Ancelotti con un gol beffa negli ultimi minuti (vedi dichiarazioni). A Sportitalia Mercato, il giornalista Criscitiello ha parlato della partita e dei due allenatori.

ANALISI – Michele Criscitiello ha commentato il match Inter-Real Madrid, concentrandosi sui tecnici delle due squadre impegnate in Champions League: «È stato un peccato perché l’Inter ha giocato davvero bene, ha tenuto botta. La sconfitta è una beffa, però gli allenatori fanno la differenza. In campo europeo Simone Inzaghi era un po’ una scommessa, lo sapevamo. Carlo Ancelotti nei novanta minuti gliel’ha incartata. È vero che i cambi sono sbagliati, ma se Ancelotti si gira trova Eduardo Camavinga, dall’altra parte, con tutto il rispetto, non lo trovi».