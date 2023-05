Criscitiello: «Inter nella forma migliore! Inzaghi? Volevano Chivu…»

L’Inter fra due giorni si gioca il primo atto della semifinale di Champions League contro il Milan. Criscitiello analizza il momento dei nerazzurri e ironizza sui detrattori di Simone Inzaghi

OTTIMA FORMA − Il pensiero di Michele Criscitiello nel suo editoriale su Sportitalia.com: «I Campioni d’Italia, questa settimana, non faranno più notizia. C’è la semifinale di Champions e Milano diventa Capitale. L’Inter arriva ad un grande appuntamento nel momento di forma migliore della stagione ma questo non significa che andrà in finale. Sta di fatto che così bene l’Inter, quest’anno, non è mai stata. La squadra si è ritrovata e ha una carica importante grazie a risultati e prestazioni. Se Inzaghi andrà a Istanbul avrà giocato tutte le partite a disposizione in questa stagione. Se consideriamo la Supercoppa vinta e la finale di Coppa Italia da giocare. C’è chi lo critica, chi lo voleva esonerato per prendere Chivu e chi gli ha augurato di smettere di allenare. Per non parlare del fuoco amico. L’Inter ha problemi grossi ma in panchina li hanno risolti e non certamente accentuati. Ora godiamoci questa semifinale di andata perché non sappiamo se vincerà Inzaghi o Pioli ma, sicuramente, ha già vinto l’Italia».