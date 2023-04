Criscitiello: «Inter disfatta. Lukaku non vede neanche porta di casa»

Immense critiche da parte del giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello nei confronti dell’Inter, ma non solo. Tanti problemi non risolti nell’ambiente nerazzurro.

CRITICHE – Ennesima sconfitta contro la Fiorentina e processo ricominciato nei confronti dell’Inter. Questa volta si aggiunge Michele Criscitiello, che fa sapere la sua su Sportitalia: «La Curva Nord scrive più comunicati della società stessa e si fa sentire per la seconda volta nelle ultime settimane, Inzaghi ha le sue colpe perché quando perdi è così, Lukaku non vede la porta neanche quando deve tornare a casa, l’Inter è una disfatta totale. Si parla poi di De Zerbi quando invece l’allenatore ha in mente il Brighton già per la stagione 2023/2024. Tutto è un mezzo pasticcio».