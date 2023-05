Criscitiello: «Inter delusa, ‘solo’ 0-2 con un Milan osceno! Indecenti»

Criscitiello dagli studi di Sportitalia ha criticato duramente il Milan per la prestazione da lui definita “oscena” contro l’Inter in Champions League. Il giornalista ha poi elogiato la squadra nerazzurra.

DOPPIA DELUSIONE – Michele Criscitiello attacca duramente la squadra allenata da Stefano Pioli: «C’è una grande delusa che è l’Inter perché per una prestazione del genere, lo 0-2 è un risultato stra-bugiardo perché dovevi chiudere, per quello che abbiamo visto, almeno 0-4. Hai preso un palo, hai avuto quattro occasioni limpide da gol. Indecente da tutti i punti di vista il Milan. È stata talmente oscena che oggi non c’è una spiegazione calcistica. Messias non può fare la semifinale di Champions League. Calabria è un grandissimo ragazzo, ma non è adatto. Krunic è stato impressionante per i disastri che ha fatto. Il Milan non ha l’alternativa a Giroud, anche se Origi è entrato bene. Il Milan ha in panchina Ibrahimovic che ha 40 anni. Devi andare a casa ringraziando perché almeno hai salvato la faccia nel risultato. A questo punto era meglio andare a casa con il Napoli o il Tottenham».