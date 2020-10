Criscitiello: “Inter, che delusione! Difesa inguardabile, bisogna cambiare”

Condividi questo articolo

Michele Criscitiello

L’editoriale del noto giornalista, Michele Criscitiello, sulla prestazione dell’Inter nel derby e sulle difficoltà difensive della squadra di Conte

FALLE – L’Inter ha subito 8 gol nelle prime 4 partite di Serie A. Numeri piuttosto impietosi, soprattutto se confrontati con quelli che, alla fine della scorsa stagione, avevano proclamato la squadra nerazzurra miglior difesa della Serie A. La prestazione opaca del derby ha fissato le lacune di una squadra ancora alla ricerca di sé stessa. Ne ha scritto Michele Criscitiello, noto giornalista e direttore di “Sportitalia”, sul portale online “Tuttomercatoweb.com”: “La vera delusione è l’Inter. Antonio Conte perde il derby, e ci può stare contro un Milan tonico e vivace, ma è imbarazzante la sistemazione e la prova della difesa nerazzurra. Sul mercato accontentato a 360 gradi, questa squadra non può difendere così. Torniamo su un cavallo di battaglia. Gli allenatori, per essere considerati bravi, non possono saper fare un solo modulo. Conte deve trovare una soluzione perché, se non lo avete capito, questo 3-5-2 con questi interpreti non funziona. Kolarov ti dà qualcosa in più in fase offensiva ma dietro continua ad avere troppe lacune e non lo cambi a 35 anni. Gli allenatori bravi sono quelli che cambiano e si adeguano in base ai calciatori che hanno a disposizione.”

Fonte: Tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello