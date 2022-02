Criscitiello: «Handanovic da panchina! Tempo all’Inter finito, serve coraggio»

Criscitiello spara a zero su Handanovic, anche ieri non certo irreprensibile sui due gol del Sassuolo. Il giornalista, da TuttoMercatoWeb, se la prende anche con Lautaro Martinez e Inzaghi visto il momento no dell’Inter.

CAMBIARE QUALCOSA – “Prima riflessione sull’Inter: i periodi di calo, in una stagione, li hanno tutti. Bisogna essere bravi a farli durare il meno possibile. Simone Inzaghi si sta complicando la vita da solo. L’Inter spende tante energie, prima e dopo Liverpool, per andare a casa con onore e nel frattempo in campionato fa un punto su nove nelle ultime tre giornate. Situazione complicata. Ci sono due problemi da affrontare. Lautaro Martinez si è incartato e sbaglia gol assurdi. Samir Handanovic ha finito la linea di credito ed è attualmente un problema serio tra i pali. Vi dico una follia: sarebbe da mettere in panchina. Ormai il tempo di Handanovic è finito, nello spogliatoio è un leader ma bisogna avere il coraggio di metterlo fuori dall’undici iniziale. Rispetto sì ma esiste anche la meritocrazia. Gli errori iniziano a diventare sempre più frequenti e, allo stesso tempo, decisivi. Solo l’Inter può buttare questo scudetto. Lo diciamo da mesi ma Inzaghi non ci deve ascoltare. Perderlo sarebbe un suicidio”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello