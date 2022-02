Criscitiello: «Handanovic da due anni almeno fa fatica! Problema Inter»

Criscitiello rincara la dose nei confronti di Handanovic, già oggetto di critiche da parte sua nella giornata di ieri (vedi articolo). Da Sportitalia il giornalista ritiene che, fra le difficoltà segnalate dall’Inter nelle ultime settimane, ci sia anche il portiere.

NON PARA – Michele Criscitiello evidenzia un netto calo di rendimento di Samir Handanovic, non solo in questa stagione: «All’Inter sta mancando anche il numero 1 in questo caso. I problemi sono anche su Handanovic, che per capire è un ’84 oltre che un grandissimo uomo e professionista. Sono però almeno due anni che sta facendo fatica, mentre Lautaro Martinez come tanti attaccanti il periodo grigio lo sta passando».