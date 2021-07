Hakimi andrà al PSG, presumibilmente nella giornata di domani. Il giornalista Michele Criscitiello, nel suo editoriale per il sito “TuttoMercatoWeb”, sostiene che l’Inter sia stata obbligata a vendere il marocchino.

INEVITABILE – Michele Criscitiello commenta la vendita in arrivo: “Domani Achraf Hakimi farà le visite con il PSG. Un sacrificio che andava fatto ma pur sempre doloroso. Perdere i pezzi forti, e non prendere dei top, dopo uno scudetto vinto fa comunque riflettere. La Juventus, di questo passo, senza fare nulla di trascendentale può ritrovarsi (sulla carta) di nuovo leader del campionato italiano. Bastava poco, vero. Un allenatore capace, come Massimiliano Allegri, togliere un allenatore all’Inter come Antonio Conte e il gioco è quasi fatto. Aggiungi che dal mercato arriverà qualche rinforzo per la Juventus mentre l’Inter perde pezzi importanti. Sarà un campionato, di questo passo, dove la Juventus tornerà a essere la regina della vigilia”.

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Michele Criscitiello