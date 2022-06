Criscitiello: «Dybala? Marotta sta chiudendo la situazione! Ecco le cifre»

Dybala rimane ancora un punto di domanda con l’Inter che risulta essere ancora il club più vicino all’argentino (vedi articolo). Secondo Michele Criscitiello – intervenuto nel corso di Tutti Convocati, sulle frequenze di Radio Sportiva -, Marotta sta per chiudere l’affare

IN CHIUSURA – Paulo Dybala e l’Inter sembrano ormai destinate a celebrare il matrimonio nonostante i tantissimi rumors su ipotetici allontanamenti. Secondo Michele Criscitiello, Giuseppe Marotta ha in pugno l’argentino: «Posso dire che Dybala oggettivamente non si è pentito della Juventus ma è la Juventus che a un certo punto lo ha scaricato. Marotta prima si è esposto, poi ha fatto un po’ retromarcia perché ha capito di avere in pugno Lukaku ma siccome è un uomo di calcio la situazione con Dybala la sta chiudendo per un ingaggio da 5 milioni più bonus legati alle presenze».