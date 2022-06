Criscitiello: «Dybala alla Marotta, effetto boomerang! Sarà settimana Inter»

Michele Criscitiello, nel suo editoriale su Tuttomercatoweb, si è concentrato sull’operazione Dybala che rischia di diventare un grande rimpianto per la Juventus come Marotta. Sicuro che sarà settimana dell’Inter

SETTIMANA NERAZZURRA − Criscitiello discute di Dybala e parla del mercato interista: «Solo il campo ci dirà se le nostre sensazioni sono giuste o sbagliate. Una cosa è certa: la Juventus ha perso, con troppa leggerezza, Dybala. Se non lo confermi perché hai certezze sulle condizioni fisiche, allora, capiamo. Se non lo confermi e non hai pronta neanche l’alternativa allora rischia di diventare un problema. La Juventus certamente è consapevole di quello che sta facendo ma Dybala all’Inter rischia di diventare un boomerang come già accaduto con Marotta. Perdere un pezzo forte del club e rinforzare l’Inter non è il messaggio migliore da mandare ai tifosi che sono anche imbufaliti per il caro prezzi e per una squadra che, fin qui, non scalda i cuori bianconeri. Sarà la settimana dell’Inter. Lo ha detto Beppe Marotta che vuole chiudere tutto entro giugno. Difficile ma non impossibile. L’Inter deve decidere cosa fare con il “sacrificato” di turno. E se arriverà un’offerta importante bisognerà chiudere per rifinanziare parte del mercato».