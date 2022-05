Criscitiello: «Dybala-Inter, pista concreta. Lukaku? Ha fatto gran fesseria!»

Dybala all’Inter è realmente possibile, secondo Michele Criscitiello. Il giornalista, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, critica poi Lukaku che continua a premere per voler tornare.

IL VECCHIO E IL NUOVO – “Sarebbe sicuramente bello e fantastico. Immaginate se l’Inter riuscisse a prendere Paulo Dybala a parametro zero e riprendere Romelu Lukaku con maxi sconto o prestito dal Chelsea contribuendo all’ingaggio. Tutto bello, almeno nei sogni. C’è Giuseppe Marotta che è bravo a realizzare i sogni dei tifosi nerazzurri. Dybala resta la pista più concreta con probabile partenza di Alexis Sanchez. E nessuno si strapperà i capelli a Milano. Il vero problema di Lukaku, e di molti altri calciatori, che spesso sono consigliati male e per soldi e poca intelligenza prendono decisioni sbagliate. Mai lasciare un posto se in quel posto ti trovi bene. Lukaku, lo scorso anno di questi tempi, ha fatto una grande fesseria a lasciare l’Inter. Capiamo che c’era molta incertezza tra stipendi non pagati e l’addio di Antonio Conte ma lui, ormai, era come Zlatan Ibrahimovic al Milan. Si era preso l’Inter ed era diventato un idolo dopo lo scudetto. Aveva anche fatto promesse importanti. Non sarebbe dovuto andare via. Oggi vuole cambiare agente, Federico Pastorello, che forse non lo aveva consigliato benissimo. Siamo alle solite. I calciatori non capiscono che quando cambiano maglia conviene più al procuratore che a loro stessi. Ora, forse, è troppo tardi e se Lukaku vuole realmente tornare a Milano dovrà affidarsi a qualche colpo di genio di Marotta”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Michele Criscitiello