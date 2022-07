Criscitiello duro: «Skriniar, Inter incartata! Rischia un problema in casa»

Criscitiello attacca l’Inter per come sta gestendo la situazione legata a Skriniar. Il giornalista, in diretta su Sportitalia, parla di due opzioni da definire in tempi brevi, senza alternative.

O L’UNA O L’ALTRA – L’Inter deve chiudere con un attivo di sessanta milioni entro il 30 giugno 2023. Per Michele Criscitiello è più facile che lo ottenga in questa sessione di mercato: «Siamo tutti d’accordo che vendere a gennaio diventa più difficile. Milan Skriniar diventa un problema: se non rinnova e gli altri offrono sette milioni e mezzo o aumenta l’ingaggio o ha un problema in casa. Non c’è la lettera C: o A o B, o rinnova o va via. L’Inter aveva preso Gleison Bremer, ora si è incartata per il sostituto. Da una parte doveva prendere Bremer, poi gliel’ha fregato la Juventus. Skriniar vuole andare, il PSG non accelera ma l’Inter non sa chi prendere. Se si presenta con Nikola Milenkovic al posto di Skriniar l’amicizia coi tifosi è già finita».