Criscitiello duro: «Inter ha sbagliato tutto da Monaco in poi. Spiego!»

Michele Criscitiello ha commentato in maniera critica il processo che ha portato la dirigenza dell’Inter a scegliere Cristian Chivu come nuovo allenatore dei nerazzurri.

IL TEMA – L’Inter ha scelto Cristian Chivu per sostituire Simone Inzaghi, accasatosi all’Al-Hilal dopo un lungo corteggiamento conclusosi con il sì definitivo del piacentino. Il tecnico rumeno, autore di un buon finale di stagione sulla panchina del Parma, si troverà così a doversi immergere in un contesto nel quale pressioni e aspettative non mancheranno. La mentalità acquisita dal classe 1980 negli anni da calciatore, unitamente al carattere mostrato nei pochi mesi trascorsi a Parma, devono rappresentare il punto di partenza per sperare in un impatto positivo del rumeno all’Inter.

Chivu sarà il nuovo allenatore dell’Inter: la valutazione di Criscitiello

IL RAGIONAMENTO – Ad esprimersi in toni critici sulla scelta dell’Inter di puntare su Chivu è stato Michele Criscitiello, che dagli studi di Sportitalia ha giudicato negativamente l’operato della dirigenza nerazzurra. Il giornalista si è così espresso sul punto: «Ausilio ha deciso, giustamente, di uscire dal settore delle partenze dell’aeroporto di Linate perché è consapevole delle conseguenze di questa decisione. Sia lui sia Marotta sanno che ai tifosi non è piaciuto il comportamento della dirigenza dalla finale di Monaco in poi. Chivu è un bravissimo ragazzo e diventerà un ottimo allenatore, ma non dobbiamo dimenticare che ha disputato solo 13 presenze in Serie A».