Criscitiello duro: «Inter è un fallimento. Ciclo Inzaghi finito!»

Michele Criscitiello ha descritto in maniera molto netta la stagione dell’Inter, pronunciandosi poi sul possibile futuro di Simone Inzaghi in nerazzurro.

IL RAGIONAMENTO – L’Inter ha chiuso in maniera molto negativa una stagione che, soltanto un mese fa, prometteva di concludersi in maniera decisamente diversa. Lo scudetto sfumato all’ultima giornata e la finale di Champions League disputata senza le giuste motivazioni hanno macchiato un’annata nella quale la bontà del percorso era evidente a tutti. A sottolineare quest’aspetto è Michele Criscitiello, che dalle colonne di Sportitalia.it si è espresso in questi termini sul punto: «L’Inter è un fallimento. Senza se e senza ma. E il fallimento si è chiuso nel peggiore dei modi: umiliata in mondo visione entrando nella storia con la pagina più brutta. Tutti hanno le loro responsabilità. Ma questa finale è nata male ed è stata gestita peggio dalla società. Il caos dei biglietti, la condizione atletica precaria e le voci sul futuro di Simone Inzaghi. Tutto sbagliato».

Criscitiello sugli errori dell’Inter e il futuro di Inzaghi

IL PROGETTO – Criscitiello ha poi proseguito: «L’Inter ha fallito. Stop. Non muore nessuno ma basta saperlo ammettere. In una stagione di vuoto non hai vinto nulla. Il calcio, al giorno d’oggi, si fa con i giovani. Bisogna puntare su di loro perché l’esperienza ormai conta sempre meno e l’Inter è arrivata completamente scoppiata con i suoi ultra trentenni».

LO SCENARIO – Criscitiello ha così concluso: «Il mini ciclo Inzaghi è finito. Continuare sarebbe un errore. Per il mister e per la società».