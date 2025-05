Criscitiello duro: «Inter, 0 titoli sarebbe un disastro. Inzaghi come 3 anni fa»

Michele Criscitiello ha espresso il suo punto di vista sulla giornata di Campionato appena trascorsa, indicando il Napoli a un passo dal trionfo anche a causa dei demeriti dell’Inter di Simone Inzaghi.

LA SITUAZIONE – L’Inter resta a -1 dal Napoli quando manca una sola giornata al termine della Serie A. Questo è il verdetto dell’ultimo turno di Campionato, con i nerazzurri che falliscono il sorpasso a causa del rigore trasformato da Pedro al 90′ della sfida di San Siro. Così un Napoli non capace di andare oltre lo 0-0, a Parma, può aggiungere un nuovo scudetto alla sua bacheca vincendo contro il Cagliari nell’ultima giornata di questa Serie A. Ultimo turno che per Napoli e Inter, come definito oggi 19 maggio, sarà venerdì sera alle ore 20:45.

Criscitiello sulle colpe dell’Inter di Inzaghi in questa stagione

GIUDIZIO NETTO – A pronunciarsi sull’ultimo turno di Serie A è stato il giornalista Michele Criscitiello dalle colonne di Sportitalia.it. Di seguito la sua analisi sui demeriti dell’Inter in questo contesto: «Inzaghi questo tricolore, come quello perso con il Milan, proprio non lo vuole. Antonio a Simone: ‘Tieni è tuo’. Simone ad Antonio: ‘Ma non scherzare, prendilo tu che tanto io mi prendo la Coppa’ (Champions League, ndr.). Forse. E attenzione perché, altro che percorso straordinario, se l’Inter non batte il PSG sarà un disastro senza trofei vinti. I nerazzurri hanno perso lo scudetto due volte. Con Orsolini al 95’ e con Pedro al 90’».