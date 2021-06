Criscitiello: «De Paul? L’Italia l’ha perso con Conte via dall’Inter»

De Paul passerà dall’Udinese all’Atlético Madrid, con l’Inter che deve desistere viste le richieste dell’Udinese (vedi articolo). Michele Criscitiello, nel corso di “Sportitalia Mercato”, vede l’addio di Conte all’Inter come il motivo dell’uscita dell’argentino dalla Serie A.

SE NE VA – Trattativa ormai chiusa fra Udinese e Atlético Madrid, si aspetta solo l’annuncio ufficiale da parte delle due società. Per il giornalista Michele Criscitiello c’è il rammarico perché la Serie A perde uno dei migliori giocatori delle ultime stagioni: «Probabilmente l’Italia ha perso Rodrigo de Paul quando è andato via Antonio Conte. Il vero fan di De Paul era Conte: lui l’aveva chiesto e lo voleva per la nuova Inter. Poi non è rimasto e quindi per lui niente appuntamento a Milano, andrà a Madrid».