Criscitiello duro: «Chivu? Inter impreparata fa triplo salto morale»

Michele Criscitiello si è pronunciato in maniera molto netta sulla decisione nerazzurra di puntare su Cristian Chivu: dirigenti dell’Inter nel mirino.

IL RAGIONAMENTO – Michele Criscitiello ha parlato dell’approdo di Cristian Chivu sulla panchina dell’Inter nel suo editoriale pubblicato dalle colonne di Sportitalia.it. Il direttore della rete ha posto l’accento sulla mancata esperienza del tecnico rumeno, al momento del suo approdo in nerazzurro, rimarcando come la scelta della dirigenza nerazzurra sia dal suo punto di vista altamente discutibile: «Chivu non lo giudichiamo perché è nuovo del mestiere. Potrà essere un fenomeno o inadatto al ruolo di primo allenatore dell’Inter ma è una scommessa folle che non potevi fare dopo Monaco. Società uscita male dalla finale ma anche dalla gestione del post Inzaghi. Pregare Fabregas a Londra e farsi trovare così impreparati non è stato un bel biglietto per Marotta e Ausilio. Arriva il piano C del piano A. Buttiamoci dal piano di sotto. Comunque Chivu, per arrivare all’Inter, doveva continuare a fare un percorso fatto di gavetta. Triplo salto mortale».

Criscitiello sul valzer delle panchine: Chivu all’Inter non è l’unica scommessa in Serie A

ALTRI ESEMPI – Criscitiello ha poi proseguito facendo riferimento ad altri casi di scelte in panchina da lui ritenute non adeguate: «Atalanta? Juric è un consiglio di… D’Amico (o forse nemico) ma Luca Percassi sbaglia a mettersi nelle mani del suo Direttore Sportivo. Doveva sceglierlo lui il mister ma soprattutto non doveva prendere un copia e incolla di Gasperini. Nessuno sarà come Gasperini. Bisognava cambiare completamente filosofia, anche di gioco, e premere tasto reset. Juventus? Tenere Tudor può essere l’ennesimo anno bluff della Vecchia Signora. Poche idee e anche confuse. Roma, Lazio e Milan lasciano ben sperare. Il Napoli viaggia su un altro mondo parallelo anche se la Champions “disturberà” il lavoro di Conte».