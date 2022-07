Criscitiello: «Bremer si sentiva dell’Inter, figuraccia! Inzaghi si era esposto»

L’Inter ha perso clamorosamente Bremer dopo averlo avuto in pugno per mesi e mesi. Anche Inzaghi si era esposto sul giocatore. Così Criscitiello

BRUTTA FIGURA − Michele Criscitiello duro contro l’Inter dopo la beffa Bremer: «Danno d’immagine dell’Inter con Gleison Bremer, hai perso un giocatore che poi è andato anche alla Juventus. Oggi in casa nerazzurra saranno molto arrabbiati e nervosi per la brutta figura mediatica fatta. Incredibile! Bremer si sentiva nerazzurro basti pensare al post fatto sui social venerdì e al like alla caricatura con la maglia dell’Inter. Simone Inzaghi sabato sera dopo il Monaco aveva quasi parlato palesemente del difensore brasiliano». Le sue parole dagli studi di Sportitalia mercato.