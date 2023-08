Criscitiello avverte l’Inter: «La Juventus può riuscire a…»

Criscitiello parla della prima di campionato, concentrandosi specialmente sulla vittoria della Juventus. Il giornalista, di rimando, “ha avvertito” anche l’Inter.

AVVERTIMENTO − Michele Criscitiello ha parlato, nel suo editoriale per SportItalia, dell’inizio della nuova stagione in Serie A. Le sue parole appaiono come un monito anche per l’Inter in corsa per un posto tra le prime quattro e per la vittoria della Serie A: «Giuntoli è pericoloso. Non si sente, non parla, non dorme e quando è così diventa come un lupo mannaro. Finora, agli occhi dei tifosi juventini, non ha fatto ancora nulla. La Juventus è ferma e aspetta le occasioni. Ma adesso scende in campo e deve chiudere i colpi. La Juventus ha bisogno di rinforzi mirati. La Juve può vincere lo scudetto? Certo. Quest’anno ha due vantaggi enormi: l’assenza delle coppe e il senso di rivalsa di Allegri e della società».